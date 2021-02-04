北九裁判法院活化共收30份申請　最快明年年中完成評審

發展局去年8月將深水埗前北九龍裁判法院納入第6期活化歷史建築伙伴計劃，因應疫情發展，此項目的截止申請日期由去年12月尾延長至上月29日。發展局今(4日)透露，此項目共接獲30份計劃書。該局指正整理申請，預計明年年中完成評審工作，便會公布結果。

發展局於去年9月中，為屬於二級歷史建築的前北九龍裁判法院設立導賞團及簡介會，希望為該歷史建築找到新用途，當時有超過100間機構報名出席。發展局今日指出，待整理申請後就會由保育歷史建築諮詢委員會開始評審工作。委員會將按照一系列既定的評審準則作考慮，包括有關申請有否彰顯歷史價值及重要性、技術範疇、社會價值、社會企業的營運、 財務可行性、以及管理能力等等。

早前有意申請計劃的右思維國際幼兒園暨幼稚園外事辦主任兼學校拓展部顧問葉小姐表示，機構一直籌備合適的選址作小學發展，接下來視乎發展局安排。問到今次計劃審批申請需時近一年半才完成有否影響其機構計劃？她認為沒甚影響，因為除了今次前北九龍裁判法院外，亦有留意其他具發展小學相關配備的地點。

前北九龍裁判法院位於深水埗大埔道292號，於1960年建成，內設4個裁判法庭、1個兒童法庭，屬於該年代的典型公共建築。法院於2005年初關閉，至2008年成為第一期「活化計劃」下的項目，當時由薩凡納藝術設計學院基金(香港)有限公司活化為薩凡納藝術設計(香港)大學，提供藝術及設計的非本地高等教育課程，並於2010年9月開始營運。惟該大學早前通知政府，由去年6月1日起停止營運；而政府已於有關租約完結後，即去年8月1日起，按租約條款接管該幢歷史建築。