康文署增設32個寵物共享公園　其中14個位處海濱

康樂及文化事務署今(4日)宣布，由本周六(6日)起在全港各區增設32個「寵物共享公園」，其中14個位於海濱長廊或附近公園，開放予市民攜同寵物入內使用。該署指出，會考慮市民對新安排的意見，如反應理想，會考慮將來開放更多場地讓寵物進入。

康文署前年1月起推出寵物共享公園試驗計劃，先開放轄下6個公園予市民攜同寵物入內。該署在同年底進行意見調查，檢視計劃成效，結果顯示近80%受訪者支持將該6個公園恒常化及設置更多「寵物共享公園」。

康文署表示，寵物共享公園的概念是將現有的公園開放予市民攜同寵物共享，促進社區交流融合。該署指選擇合適場地作為「寵物共享公園」時，會考慮各項條件包括市民對有關設施的需求、場地的面積、位置、配套設施及使用情況等。該署會因應場地實際環境，額外提供基本配套設施，例如狗糞收集箱和洗手設施等，方便市民及其寵物使用，並會加強場地清潔。

由2月6日起開放的新寵物共享公園(#場地位處海濱)

香港島：

(1)中西區海濱長廊—中環段#

(2)北角海濱花園(一期)#

(3)小西灣海濱花園#

(4)東區富康街休憩處#

南區：

(5)香港仔海濱公園#

(6)南區觀海徑休憩處#

灣仔：

(7)蓮花宮花園

(8)蓮花宮東街休憩處

(9)灣仔臨時海濱花園#

九龍：

(10)九龍城龍翔道公園

(11)觀塘曉光街休憩花園

(12)鯉魚門海濱休憩處#

(13)深水埗丹桂路休憩花園

(14)牛池灣村遊樂場

(15)牛池灣村休憩處

(16)新蒲崗交匯處休憩花園

(17)黃大仙永定道休憩處

新界：

(18)梅窩銀河花園(2區)

(19)東涌北公園(A區)

(20)青衣海濱公園—海欣花園段#

(21)葵青長輝路海濱公園#

(22)粉嶺火車站休憩處

(23)北區安樂村休憩處(四號)

(24)西貢福民花園

(25)西貢窩尾休憩花園

(26)白石角海濱長廊—沙田段#

(27)大埔下坑村休憩處

(28)白石角海濱長廊—大埔段#

(29)大埔汀太路兒童遊樂場

(30)荃灣公園#

(31)荃灣海濱公園#

(32)元朗天河路遊樂場

資料來源:康樂及文化事務署