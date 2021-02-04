議員指市民荷包已清零促設失業援助金　政府稱支援措施應全盤考慮

議員周浩鼎今早(4日)在特首答問會表示，得悉特首林鄭月娥花很多心機處理經濟問題，但政府至今未有推出失業援助金令人失望，根據統計處數字，失業人口為7萬人，開工不足為1.9萬人，他認為假如政府向這些人士提供6000港元，為期半年，其實可以幫助處於水深火熱的基層市民，希望林鄭認真考慮。

林鄭回應指，官員曾在不同場合向議員解釋，無一個保險制度支持失業援助，有其局限性和不可持續性。她指今天不想再具體回應有關經濟支援的問題，因新一份《財政預算案》將於20天後發表，所有支援市民的措施應為一個全盤的綜合考慮，她相信財政司司長會聽到大家的意見。

勞工界議員陸頌雄指，一直催促政府為失業人士提供保障，政府回覆往往是會全力以赴，惟似乎做就無能為力。陸表示，失業率由低位已增加一倍，但失業綜援只是增加三分之一，證明制度未能提供足夠幫助。有不少工友慨嘆疫情未清零，他們的「荷包已經清零」，陸建議政府提供臨時失業援助金，當失業率回落至合理水平，則可結束計劃，長期的失業援助金則可從長計議。陸頌雄又指，同屬工聯會的鄧家彪邀請勞工及福利局局長羅致光就有關議題進行辯論，希望特首代為轉達。

林鄭回應指，正研究放寬在職家庭津貼金額的門檻，而早前增加的新職位中，只有約一半已聘請失業人士，會要求各局加快招聘工作。此外，林鄭指，相信羅致光不會抗拒出席辯論，可以愈辯愈明，惟可能需以視像形式進行。陸頌雄對此感到開心，指會後將邀約羅致光，物色辯論的平台。

另外，飲食界議員張宇人指政府到農曆新年前不會放寬防疫措施，晚市禁堂食繼續生效，他詢問特首林鄭月娥會否推出第三期保就業計劃。

林鄭回應指去年3至4月籌備保就業計劃期間並無預到疫情會持續至今，她承認疫情對商界影響深遠，因公共財政壓力，政府不會再推出保就業計劃，應有針對性去協助，最重要是希望盡快恢復商業活動，需要業界和市民全力配合。她感謝被關閉處所的業界反應積極和正面，自行提出額外防疫規管，令他們能重新開業。林鄭指業界的努力不會白費，在下一階段放寬時必定考慮行業作出的努力。