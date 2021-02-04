環保署全港設52個桃花回收站　呼籲市民回收減廢

不少市民會在新年購買桃花，為家居添上節日氣息，寓意來年有「桃花運」，但桃花凋謝後，很多人會選擇直接丟棄，變為堆填區垃圾。為鼓勵市民回收及循環再造園林棄置物，環境保護署今日（4日）呼嘯市民回收擬棄置的桃花，桃花回收計劃的收集點會由去年的43個增至52個。

活動的日期由年初九（20日）開始，直至正月十六（26日），收集地點設在屯門環保園的中央收集站，及另外52個地區收集站，包括37個垃圾收集站、6個離島廢物轉運設施、及9個回收環保站。若錯過了回收的時間，市民可在下月6日前與環保署承辦商預約時間，運送桃花到環保園的中央收集站。桃花在送往回收前須拆除揮春及膠帶等裝飾物品。

是次計劃只限於回收桃花。環保署表示，隨着園林廢物回收中心Y‧PARK（林‧區）預計於今年第2季投入運作，合適的桃花及其他園林棄置物會被轉化成更多不同種類的有用物料，例如園藝和種植用的堆肥和覆蓋物、木板及木方，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾和木製藝術品等。

環保署亦鼓勵市民將其他小型植物（如年桔）重新栽種；至於裝飾物則可儲存再用，以實踐惜物減廢。此外，該署又公布，在剛結束的「天然聖誕樹回收計劃」共收集到約3千棵天然聖誕樹，回收量維持與前2年相約。