七旬翁鎅傷警長臉囚2年　上訴獲改判監14月

73歲退休翁疑因租務糾紛，在上水鎅爛村代表的宣傳橫額時，遇到一名休班警長截查，他卻用鎅刀鎅傷對方臉頰。他之後在裁判法院被裁定傷人罪成判監2年，他不服定罪及判刑提出上訴。高院法官今日（4日）頒判詞駁回其定罪上訴，但准減刑至14個月。判詞指原審裁判官蘇文隆考慮判刑時，忽略了老翁可能聽不到事主曾表明其警長身份。

就定罪方面，高院法官李運騰在看過原審的謄本後，認為原審裁判官已盡力協助當時無律師代表的上訴人，沒證據顯示他有偏頗。至於證據方面，法官認為原審的考量亦屬合理，證人的證供並無疑點，相反上訴人的案情則屬匪夷所思，不能入信。法官認為就定罪方面上訴理據無一成立，故駁回上訴。

惟判刑方面，法官指原審已考慮了上訴人的所有求情因素，並無任何忽略，事主的傷勢亦確是上訴人故意造成。不過，原審於判刑時曾反覆提及事主是警長，有理由相信他是以上訴人在清楚事主是警務人員後仍犯案作為判刑因素之一，惟原審有可能忽略了事主當時在上訴人身後，一直沒機會出示委任證，加上上訴人是老人家而且正逃跑，可能心慌意亂下聽不到事主表露身份。故在重新考慮後，改判上訴人監禁14個月。

73歲被告羅炎達被控於2019年11月21日，在上水圍一帶毀壞11幅廖興洪的橫額，及傷害警長X。