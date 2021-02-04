巿民私人檢控梁家榮遭拒　上訴庭將釐清相關準則程序

食店「空姐牛肉飯」女東主郭德英，早前申請以私人傳票刑事檢控廣播處處長梁家榮公職人員行為失當罪被拒，她因此上訴到高院，原訟庭法官張慧玲今日(4日)開庭處理後，認為案件涉及重大法律議題，希望上訴庭釐清私人檢控的批核準則及上訴程序，遂將案交上訴庭排期審理。

郭德英早前不滿廣播處處長梁家榮監管香港電台節目不力，申請私人檢控梁5項公職人員行為失當罪，但裁判官拒絕受理。法官張慧玲就認為，過往裁判官拒批私人傳票檢控後，申請人會以司法覆核方式挑戰裁判官的決定，又或向原訟庭提出上訴，但有關上訴機制沒有既定程序，故希望上訴庭作出澄清。

此外，裁判官以甚麼準則決定是否批出私人傳票，究竟表面證供成立已足夠，還是需採取更高門檻的「合理成功定罪機會」，有關議題亦要交由上訴庭探討，故將案件轉交上訴庭處理。郭德英對於張官的決定表示贊同，張官頒令她須於21日內呈交上訴文件。

同案上訴人本來還有商人王文漢，他因認為時任立法會議員郭榮鏗刻意拖延立法會內會選出主席而提出私人傳票檢控，但同樣遭裁判官拒絕。他今日臨時決定撤回上訴，指政府已按全國人大常委會的決定褫奪郭榮鏗的議員資格，公義已得到彰顯。