疫情逾年重創基層　政府擬放寬職津及食物銀行申請門檻

新冠肺炎疫情下，基層因開工不足兼收入下降，亦可能無法申請在職家庭津貼(職津)，形成雙重打擊。勞工及福利局局長羅致光今(4日)公布，考慮到疫情下基層面對開工不足困境，將推出有時限特別援助，包括把職津基本工時由每月144小時，下調一半至每月72小時，以及放寬「短期食物援助服務計劃」門檻，為期1年，以紓緩其燃眉之急。羅指，是次措施涉款9.5億港元，職津計劃於去年底惠及約5.63萬人，預計放寬工時及食物銀行資產限額後，可多分別協助2.4萬名住戶及12萬人次。

另外，當局亦會放寬俗稱「食物銀行」的短期食物援助服務計劃門檻，將其資產限額與職津一致，4人家庭會由原本的26.4萬港元變為54.8萬元；1人限額則由9.9萬元增至26.9萬元。他又指，預料措施可於6月1日放寬。下周一(8日)會提交到立法會福利委員會，並要求財委會撥款，令有關措施可於6月如期落實。

與此同時，政府會取消「個人交通津貼」，羅解釋，自2019年推出「公共交通費用補貼計劃」後，每名市民均可受惠，考慮到交津申請人會因此獲雙重補貼，故決定取消。他又強調「交津」的補貼金額只涉及數百港元，而4人住戶的職津申請人，合併工時超過72小時將可領取3,800港元津貼，若工時超過192小時更可領4,200港元，重申補貼金額遠遠高於「交津」。

政府支援開工不足僱員新措施

1)放寛在職家庭津貼計劃(職津)工時要求，為期一年，非單親住戶每月工時由144小減半至72小時，可領基本津貼1,000港元；夫婦可合併工時申請。

2)取消以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼，令資源調撥至職津。

3)放寬短期食物援助服務計劃資產上限，與職津看齊，1人家庭為26.6萬港元，4人家庭為54.8萬港元。