修例加強舊樓消防安全　議員批政府後知後覺

政府將修例，賦權消防處和屋宇署，代沒有能力符合防火條例要求的舊式樓宇和業主進行消防安全改善工程。

特首林鄭月娥今早(4日)宣布，為加強舊式樓宇消防安全，將賦權消防處和屋宇署，代沒有能力符合防火條例要求的舊式樓宇和業主進行消防安全改善工程，完成後再向他們收取有關費用。她稱期望下半年展開公眾諮詢，制訂合適機制和修改法例，授權有關部門工作。有議員批評政府拖延至今才決定修例是後知後覺，直斥每次有火災發生才得悉修例的重要性是不可接受。

議員梁美芬批評，政府的反應十分緩慢和後知後覺。梁指自己一直跟進第572章《消防安全( 建築物) 條例》，並早於2015年已提出類似的私人條例草案修訂，更於翌年11月提出動議討論，並取得跨黨派共識一致通過，惟當時律政司不批准。梁認為火災就等同疫情，政府必需重視後果，但當局每次也要待火災發生才發覺修例的重要性，形容情況不能接受。

議員鄭泳舜認為，政府必需檢視2018年下半年開始的消防安全改善工程資助計劃進度，加快推動計劃，但在第一輪申請中，已完成的改善工程項目不多，部分舊樓集中地區完成率不足一成。鄭期望當局有變革的思維，以更高層次的專責小組或部門，負責統籌處理舊樓相關的事宜。