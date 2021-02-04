教育局推「兩周一檢」　教師組織斥推卸責任

教育局昨日(4日)宣布如學校安排全體教職員每兩星期做一次檢測，可申請全校恢復半天面授課，香港教育專業人員協會及香港教育工作者聯會今日(4日)發聲明，反對教育局推卸責任，讓校方承擔安排教職員檢測的壓力。教協質疑有關安排難以執行、必要性低、欠缺科學理據，且只要求教職員檢測根本無法阻止病毒在校內傳播。

教協強烈反對「兩周一檢」的安排，斥當局推卸責任予學校，令學校變成磨心，承受多方壓力。教協認為強制要求教職員檢測並不可行，校方必須尊重教師檢測的意願，且檢測、申請、等待審批的過程繁瑣，獲批復課後，學校便要立刻安排第2輪檢測，實屬勞民傷財、資源錯配。

教協又質疑此舉欠缺科學理據，教師一向並非高危群組，兒童受感染個案也極少，學校只要做足防疫工作，在疫情中是相對安全的場所。呼吸系統科醫生梁子超也曾指，病毒有潛伏期，「兩周一檢」不代表安全，不能依賴檢測作爲恢復面授條件。而且，教協質疑當局只強迫教職員檢測，卻毋須學生檢測，並無法阻止病毒在校內傳播。學生的人數比教師更多，與同學的接觸也更頻密。

香港教育工作者聯會亦反對當局把教職員檢測的責任完全推給學校，當局有必要承擔更大責任，主動和業界溝通，以制訂逐步恢復面授課程的可行方案。教聯會又呼籲當局逐步放寬，讓全校一半學生回校。