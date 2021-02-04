文憑試歷史題惹爭議　考評局研邀教育局專家參與審題

去年文憑試歷史科試題引起風波，考試及評核局檢討文憑試擬卷機制。教育局日前向立法會提交的文件指出，考評局將邀請教育局的課程專家以當然委員的身分參與各「審題委員會」，務求課程與考評宗旨能保持一致。另外，建立一個由考評局高層及課程發展議會和教育局代表組成的「仲裁委員會」，處理擬卷過程中出現，但考評局內部審議試卷時未能解決的爭議。

教育局向立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編制小組委員會提交文件，提到因歷史科試題風波，教育局專責小組已於去年11月完成調查和檢討工作，並向考評局提出改善建議。考評局去年9月起陸續推行部分建議措施，計劃兩年內落實所有建議措施，以改善文憑試擬卷機制。

建議措施包括貫徹執行「審題委員會」成員的6年任命條款，以確保更多來自不同專業的人士能參與擬卷；邀請教育局的課程專家以當然委員的身分參與各「審題委員會」，務求課程和考評宗旨能保持一致。

文件又提到，探討利用先進科技改善擬卷流程，以簡化和妥善記錄會議，並且規範擬卷程序；建立一個由考評局高層及課程發展議會和教育局代表組成的「仲裁委員會」，處理擬卷過程中出現但考評局內部審議試卷時未能解決的爭議。