今增19宗本地個案　三跑工地添1例　紅磡海灣軒酒店須強檢

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，香港今日(4日)新增22宗確診個案，涉及14男8女，年齡介乎9至91歲，3宗屬輸入個案，分別從尼泊爾、俄羅斯及巴西抵港。19宗本地個案中，有10宗源頭不明病例，涉及學生、建築工人等。本港至今累計10,553宗確診。另有30多宗初步個案。

歐提到，機場三跑工地再有1名密切接觸者確診，患者上月27日發燒，本身亦是地盤工人，曾於屯門龍鼓上灘及英皇道太古坊地盤工作。另有1宗初步個案，患者為機場三跑工人，他於2月3日發病，今日於黃大仙的檢測中心採樣後驗出病毒。整個群組暫錄22宗個案，涉及14名工人及8名密切接觸者。

再有7幢大廈被列入疫廈名單，包括西貢怡心園4座、紅磡崇潔街崇字大廈、大埔仁興街觀南樓、尖沙咀金巴利街16號、元朗阜財街14號宏豐大廈、將軍澳和明苑和逸閣、馬鞍山恒安邨恒江樓，曾於上述大廈逗留的住戶及訪客須接受強制檢測。

紅磡海灣軒酒店1名接待人員中招，他最後上班日為1月28日，翌日(1月29日)出現發燒及咳嗽的病徵。本周二(2日)到私家診所求醫，獲轉介至屯門醫院急症室後證實確診。該酒店早前亦有1名外判維修工人確診(個案編號：10207)，於上月26日最後上班。由於該酒店出現2宗確診個案，當局將發出強制檢測令，要求酒店員工於2月5日至6日期間完成病毒檢測。

初步個案方面，患者為主婦，居於屯門豐景園1座，於昨日圍封行動中覓得，周一(1日)出現病徵，所居單位與同幢機場3跑群組患者屬同一座向。

醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲公布，過去24小時收到34宗呈報個案，過去24小時有51人出院，至今已有9,683人康復。現時仍有630名確診者於23間公院及亞博館留醫，26人情況危殆，26人情況嚴重，578人情況穩定。目前局方負壓病床已使用1231張、使用率為58.9%，負壓病房有672間、使用率為69.6%。