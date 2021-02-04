起重機司機家藏土製煙霧彈　有加刑因素判監38月　

警方於前年8月在天水圍天瑞邨一個單位檢獲逾30枚土製煙霧彈及其他爆炸品物料，居於該單位的起重機司機被捕，他早前承認一項管有爆炸品及一項管有物品意圖損毀財產罪，法官祁士偉今天（4日）在區院時指，案發期間社會不時發生暴力示威、破壞財物及投擲汽油彈等事件，涉案物料一旦被人使用，有可能加劇情況及造成破壞，這是加刑因素，法庭判刑時須反映罪責及考慮阻嚇性，決定判被告監禁38個月。

被告盧俊希(24歲)承認於2019年8月1日，在其天水圍住所內管有硝酸鉀、蔗糖、碳酸氫鈉及碳酸鎂的固體混合物；另管有打火機油、棉花、玻璃樽及火柴等，意圖作非法用途。

辯方引述報告指被告沒有心理問題，亦沒有證據顯示被告有暴力傾向，他的重犯機會偏低，亦不需要跟進，希望法庭考慮是次為單一事件，從輕發落，讓被告能盡快服刑完畢以照顧母親。

法官判刑時考慮到涉案物料的數量、易燃性質、可產生不同效果及若混合使用或致效果增強等因素，亦考慮到該些物料只是在被告家中搜獲，並非在一個騷亂現場中出現，而被告有悔意及重犯風險低，最後判被告入獄38個月。