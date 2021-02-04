現金淪播毒黑手　議員斥政府鼓勵街市檔戶裝電子支付系統離地

疫情肆虐下，現金支付可能成為其中一個防疫漏洞。政府早前提供5,000港元資助，鼓勵街市檔戶安裝電子支付系統，惟只有約30%檔戶參與計劃。議員葛珮帆批評政策原意是好，但執行「離地」，「好事都變到無人用」，認為政府應推動統一讀卡器及二維碼，提供更多誘因予商戶使用電子支付方式。

葛珮帆及其團隊上月於大圍及沙田街市，分別搜集5個鈔票及硬幣樣本，發現大圍街市取得的鈔票樣本含菌量最高，菌落形成單位(CFU)高達710,000，比起一般家用廁板的含菌量高出約590倍。對於政府推行的「於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃」，葛批評即使政府資助安裝系統，商戶仍需支付年費及手續費，有檔戶更反映「裝咗都唔會用」，「幫唔到做多啲生意之餘，仲要賺少咗」。

葛珮帆批評政策「半天吊」，並無顧及檔販的實際情況，例如魚檔「濕立立」，要檔主脫手套設定收款額有困難。促請政府不應只傾斜於八達通平台，應推廣其他電子支付方式，並促設立統一二維碼，更方便雙方使用。此外，葛提到從街市的情況可見微知著，若然政府故步自封，將窒礙香港的金融科技發展。

香港智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪，形容香港的電子支付多年來均是「七國咁亂」，若然不同服務供應商均使用獨立的系統及讀卡器，不止提高商戶的成本，亦會產生亂象，促完善電子支付收費機制。