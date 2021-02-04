女經理涉雷射筆照警上訴　官斥施襲者撩事鬥非或會加刑

女金融經理於2019年反修例示威期間，涉嫌在尖沙咀用雷射筆照警員眼睛，經審訊後在九龍城法院被裁定襲警罪成判監3個月。她獲准保釋等候上訴，今日（4日）到高院要求推翻定罪及減刑，重申警員拉錯人。法官李運騰認為施襲者的行為「撩事鬥非」及「乞人憎」，暗示法庭若裁定施襲者就是上訴人，未必減刑之餘更有可能加刑。由於控方需重返案發現場拍照以回應上訴人的陳詞，上訴聆訊押後至3月24日續審。

28歲上訴人郭麗芬，被控於2019年8月10日，在彌敦道和加連威老道交界襲擊警員朱冠強。朱在審訊時供稱，當日他見到拿雷射筆照他的人穿白衣，而在他5米範圍內穿白衣的就只有上訴人，故他肯定施襲者就是上訴人。

上訴方指，朱的證供未有準確描述案發時的情況，現場片段顯示，疑似是上訴人的女子一直站着，無做出舉手拿雷射筆照射的動作；裁判官陳慧敏基於不可靠的證供將上訴人定罪，並不穩妥。律政司一方則指，片段只顯示案發時數秒的情況，不能以偏概全，朱警員的視線無離開過上訴人，其認人證供無不穩妥之處。

至於減刑陳詞方面，上訴方指朱遭人照射眼睛僅一秒，他沒有受傷，本案案情相對輕微。但李官表示，若朱嚴重受傷的話，上訴人不會被控襲警，而是被控襲擊致造成身體傷害或傷人罪。李官更指，當時人群已開始離開，但施襲者仍以雷射筆照射警員，似乎想製造更多衝突：「想激嬲警察打人等佢哋畀人影相」，行為具挑釁性，是「撩事鬥非」兼「乞人憎」，上訴方若堅持刑期上訴，或要承受加刑的風險。