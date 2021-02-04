政府將修例引入更多海外醫生　本地醫生憂培訓不同或致質素參差

馬仲儀憂慮若通過修例，或會有更多在內地培訓的港人醫生返港執業。

港府今早(4日)稱將修例引入更多合資格非本地培訓醫生來港執業後，有本地醫生則對此有保留，認為非本地培訓醫生質素參差，現職公院醫生未必能協助培訓，若通過修例，或會有更多在內地培訓的港人醫生返港執業，認為日後非本地培訓醫生仍要透過考試制度，才可揀選合適人才來港執業。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，現時開放給非本地培訓醫生來港執業的有限度註冊制度，已經相當寬鬆，而且他們的待遇與本地醫生亦差不多看齊，甚至一來港就擔任副顧問醫生，看不到現有安排有甚麼不足之處。

她又說，如果通過修例，屆時或會有更多在內地培訓、屬本港居民的醫生返港執業，強調看法並非排斥內地受訓醫生，只憂慮兩地醫學教育不一樣，培訓質素或有所不同，認為即使採納新安排，日後非本地培訓醫生仍要透過考試制度，才可揀選合適人才來港執業。

醫護誠信同行主席、醫學會前副會長林哲玄表示，引入非本地培訓醫生只是解決一點，無助改善整個層面，本港面對最大的挑戰是人口老化，對醫療服務需求急增，認為要有好的基層醫療制度，讓慢性疾病患者在社區接受治療，公立醫院專科門診有空間處理新症及不穩定的個案，才是真正解決問題的方法。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，原則上歡迎建議，但仍要觀察如何確保引入的醫生質素符合本港水平，同時如何吸引他們回港，認為當局要仔細研究非本地培訓醫生回港後的綑綁期，又指只是引入香港永久居民的醫生，會減少可輸入的人數及選擇。