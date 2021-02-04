巴裔女童疑遭父兄連環性侵　自殺不遂驚動校方報警

現年16歲巴基斯坦裔女童自13歲開始，兩年間疑先後多次在家中遭父親及兄長性侵，她除多次被父親撫摸全身外，更疑遭兄長強姦甚至雞姦。女童打算跳樓自殺但沒有成功，學校及社工得悉事件後報警拘捕女童父兄。二人否認非禮、強姦及未經同意下肛交等5項控罪，案件今日（4日）於高等法院開審。

兩名被告分別為女童仍然在學的18歲兄長及40歲的無業父親。父親被控兩項非禮罪，而兄長則被控一項非禮、一項強姦及一項未經同意下肛交罪。所有控罪發生於2017年7月至2019年2月間，當時事主X為13至15歲，最後一項非禮罪的案發日更是她的15歲生日當天。

控方開案陳詞指，X父親於2002年在巴基斯坦結婚後獨自回港工作，X與兄長均在巴基斯坦出生，他們於2006年與母親來港，跟父親同住長沙灣一單位。控方X於2017年7至8月期間，在家中遭父親伸手入衣服內撫摸身體，包括胸部及陰道。之後父親還多次以同樣手法侵犯她，還叫她不要告訴他人。最後一次案發於2018年3至4月，其後X曾趁父母吵架時把父親非禮她的事告之母親，父親就答允不會再非禮她。

但與此同時，控方指X在2018年2月至8月期間曾，曾被兄長在家中強姦，當時她只有14歲。X指兄長當時沒有使用避孕套，事後她曾打算上天台跳樓自殺，惟因天台屬他人所有故未能成事。

控方亦指控兄長於2019年2至3月間強行與X肛交，並於2月X的15歲生日當天強行脫掉她褲子撫摸她臀部。據同意案情指，事件最終驚動X的學校，校方並2019年3月11日報警求助。父親翌日到警署報案指妻女失蹤，其後被警方拘捕，而兄長則於同日在家中被捕，警誡下2人均表示：「我無做過」。