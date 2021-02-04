東鐵線新信號系統測試列車未能標示　港鐵指重啟需時屬正常

配合港鐵沙中線過海段的東鐵線新信號系統，在啟用前不斷被揭測試時出現事故，啟用日期由去年年中延至本周六(6日)。港鐵周一(1日)交代早前事故的調查結果，並指已解決相關問題，惟據悉港鐵在1月27日測試期間，測試列車一度未能在系統中標示，引起測試事故疑雲。港鐵今(4日)解釋，測試前需要數分鐘時間重啟新系統，過程中不會顯示列車標示，情況屬已知特徵，強調系統表現符合預期。

港鐵表示，當新信號系統尚未投入服務，每次在非行車時間測試前，都需要數分鐘時間重啟新系統作準備，期間並不會顯示測試列車的標示，屬正常系統情況，當新系統於本周六投入服務後會持續運作，屆時將不再需要重啟有關系統。港鐵又指當晚安排3列列車及1列後備的12卡列車進行測試，經過系統設定後，進行測試的3列列車已在系統中標示，另一列列車因屬備用故不會在系統屏幕中顯示。

港鐵強調，有關列車無論是否有標示，均受列車自動保護系統的監察及保護，又重申當晚測試相當順利及表現符合預期，而早前港鐵亦就「入錯線」事故發表技術調查報告，並已落實執行妥善的技術解決方案，毋須實施相關營運管控措施。