15花市周六開放　人流過多亮紅燈　市民或須憑票入場

年宵花市幾經波折終獲舉行，現距離年廿五(6日)開市只剩兩日，有關準備工作如火如荼。食環署今日(4日)表示，15個舉辦年宵的場地，將由本周六(6日)至年三十(11日)開放，營運時間為朝9晚12，但實際開放時間仍會視乎疫情及場地情況而定。屆時各年宵場地會以紅外線傳感器計算場內人數，以監察及管制場地人流。有關數據經運算後會發放到由資科辦協助開發的儀表板，並上載至食環署網頁及運輸署「香港出行易」程式，供公眾參考。

署方亦會在有需要時啟動取票系統，要求輪候市民根據票號入場，場內會以「紅黃綠燈」顯示場內人流及輪候，綠燈代表人流較少，毋須取票進場；黃色代表人流增多，市民須取票輪候；紅色代表場內及輪候人數眾多，較長輪候時間。市民可選擇於花市現場取票，或以應用程式遙距取票，惟所取票號僅當天有效，並由召集進場起計的60分鐘內可憑票進場，每票亦只限不多於2人使用。

署方提醒，入場人士必須遵守場地守則，各花市入口及場內均貼有「安心出行」二維碼，方便市民掃描，並呼籲市民「快買快賣」，在購買年花後離開，以減少人群聚集。

創新及科技局局長薛永恒今日到維多利亞公園的年宵場地，視察年花銷售點應用科技監察人流的準備情況。他表示，希望推動應用電子科技監察人流，在兼顧防疫社交距離下，讓市民在有序及風險可控範圍內，到各區花市選購年花。當局亦會繼續善用科技，協助防疫抗疫。