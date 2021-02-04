警方跟進監警會建議　為要求治療羈留人士成立護送隊　

獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）就前年反修例示威向警方提出52項建議，警方因應有醫療需要的被羈留人士稱希望盡快送院已成立護送隊，又會在羈留室增加值日官人數、調配額外人手理順探訪羈留人士的安排流程、提供標準及容易辨識的背心及手帶予羈留人士、配置閉路電視攝錄機，及設置具審核追蹤功能的中央電腦系統，適時及準確記錄被羈留人士的活動及去向。

監警會主席梁定邦今日(4日)聯同16名委員到紅磡警署視察臨時羈留設施，警方展示一系列優化工作，以保障羈留人士的權利和福利，以及提升整體工作流程的效率。梁表示，警方正積極全面落實監警會報告就臨時羈留處所提出的改善建議，包括檢視控制大型暴亂場面所需的警力部署、增加人手，以確保有效率地在同一時間內處理大量被捕人士涉及的行政工作、在所有警署實施改善措施，以及檢視臨時羈留處的選址考慮等。

監警會曾於2019年4月及10月，分別視察北角警署及新屋嶺扣留中心羈留設施，亦有就新屋嶺扣留中心的拘留安排，向警方作出相關的改善建議，監警會將繼續就報告內的52項建議向警方跟進實施進度及最新情況。警務處監管處處長林曉彤及助理處長（服務質素）曾艷霜今日亦有出席。