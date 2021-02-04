黎智英六四非法集結案　明日西九法院提訊

因涉嫌欺詐和違反《港區國安法》而正被還押監房看管的壹傳媒黎智英，另涉及4宗未經批准集結的案件，包括他於去年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會中現身，該案早前已轉交區院審理，並將於明午（5日）移師到西九龍法院再提訊。黎智英、胡志偉和黃之鋒等3名被告目前分別還押懲教署看管或在監獄服刑，他們將由囚車押解到法院應訊。

黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓等13名被告，各被控於去年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

上述13名被告當中，除了黎智英沒有被加控其他罪名，其餘12名被告另各被控於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。李卓人另再被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而舉行未經批准集結。

另外13名被告，包括前立法會議員楊森、梁國雄、何秀蘭、朱凱廸和胡志偉、支聯會梁國華、前香港眾志成員黃之鋒、羅冠聰和袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、荃灣區議員岑敖暉、何桂藍、張崑陽。他們各被控於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

其中兩名被告羅冠聰和張崑陽已經離港，之前一直缺席聆訊，法庭已向他們發出拘捕令，當他們被緝捕歸案後便會盡快被帶到法庭提訊。餘下24名在香港的被告，包括黎智英，會出席明午的聆訊。