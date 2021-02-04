政Whats噏：被代為答應出席失業援助金辯論 羅致光聞言即木無表情

本港失業率續創新高，政府始終拒絕設立失業援助金，勞工界公開邀請勞工及福利局局長羅致光出席辯論，但羅似乎側側膊、唔多覺，一直冇回應。之不過要嚟嘅總要嚟，特首今日(4日)就代羅答應出席辯論，作為當事人，羅聞言就即刻擺出一副木無表情、「眼神已死」咁嘅樣添。

事緣勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪前日(2日)發公開信，十問羅致光點解一直拒設失業援助金，仲邀請對方走出辦公室，參與公開辯論，但一直冇收到回音。

同屬工聯會嘅勞工界議員尋日喺立法會口頭質詢環節幫口，提到喺立法會未能夠充分討論失業綜援制度嘅缺陷，希望局長出席「老友」鄧家彪提出嘅公開大辯論，之不過羅只係例牌官腔回應唔會考慮設立失業援助金，並無回應邀約。

該名議員今日再接再厲，喺行政長官答問會上直接同特首提及有關邀請，希望佢代為轉達。特首就話相信羅致光唔會抗拒出席辯論，可以愈辯愈明咁話。大家當然關注當事人嘅反應，鏡頭一轉下就見到羅致光望向特首、但木無表情。唔知佢當時諗緊乜，不過無論點，佢今次都走唔甩喇。