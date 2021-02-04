元朗有豬場爆非洲豬瘟　6隻驗出病毒　240隻須銷毁

非洲豬瘟再襲港！漁農自然護理署今日（4日）公布，元朗黃泥墩一持牌豬場有豬隻樣本被檢出非洲豬瘟病毒，漁護署已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。漁護署人員巡查該豬場、並從不同豬舍抽取豬隻樣本檢測，驗出病毒的6隻染病豬隻全部均位於同一豬舍，該豬舍內所有共約240隻豬隻均會被銷毁。

漁護署表示，豬場內其他豬舍的豬隻樣本暫無驗出病毒，漁護署人員巡查時亦沒有發現豬隻健康異常情況，由於場內已實施嚴格的生物保安措施以減低染病風險，加上各個豬舍為分隔的構築物而不相通，在諮詢相關國際專家意見後，初步認為在現階段可作進一步觀察及檢測而無需銷毁其他豬舍的豬隻。該豬場正進行徹底清潔及消毒。漁護署亦會繼續調查及了解非洲豬瘟病毒的源頭。

漁護署人員已即時巡查有關豬場3公里內的其他3個豬場，無發現豬隻健康有異常。為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。至於3公里以外的其他豬場，漁護署亦無收到豬隻有異常情況的報告。

署方指，今次個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。