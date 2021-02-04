政Whats噏：新鐵路項目落成遲大到 盧偉國追足6年只換來2項目開綠燈

本港鐵路發展緩慢，唔少新鐵路項目嘅預計落成時間都較原定嘅遲大到。工程界議員盧偉國尋日就係立法會鬧爆政府，話喺《2014鐵路發展策略》入面嘅7條新鐵路路線，原定喺2031年前會相繼落成，但依家睇怕都冇乜機會如期開通喇。

盧指政府對新發展區嘅鐵路配套發展太慢，好似佢追咗政府6年，舊年東涌延線同屯門南延線先至開綠燈，而原定最遲2023年可以落成嘅北環線同古洞站，據政府最新嘅預計，第一期要2027年先落成，而第二期就要2034年先完工，比起原先嘅預計足足遲咗11年咁耐。盧促請政府改變以往嘅「需求帶動」交通政策為「供應帶動」，從而達到「路到財到」啊。

政府回應時指，非常同意香港土地應該運輸先行，並承認依家鐵路進程「慢咗」，話回望當年制訂嘅鐵路政策太進取，先搞到依家出現監管、工程等問題喎。當局又指，本屆政府頭3年不斷為鐵路工程撲火，落晒閘話唔會承諾晒7條鐵路線嘅落成時間，淨係夠膽應承推出3條新鐵路線，特別係督促北環線盡快落成喎。