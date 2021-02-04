廣東海警去年破1204宗案件　摧毀3個粵港偷渡集團

廣東海警局周四（4日）通報，該局去年一共查獲1,204宗各類案件，總案值超過60億元（人民幣，下同，約72億港元），並搗破3個盤踞在粵港兩地的組織偷渡犯罪團夥。值得關注的是，廣東海警聯合公安部門，偵破一宗組織他人偷越國（邊）境案件。

通報指，廣東海警局去年9月29日聯合深圳等地公安，在省公安廳支持下，統籌指揮中山、惠州、汕尾等沿海市海警局，在廣東中山、惠州、汕尾多地展開集中收網行動，拘捕12名疑犯，其中涉嫌組織運送者5名，偷渡者7名，並查扣涉案車輛1台、涉案快艇2艘。該團夥長期活躍於粵港等地，採取「螞蟻搬家」的方式，利用快艇在粵東沿海地區組織人員偷渡境外；團夥呈現組織嚴密、分工明確、活動頻繁等特點。

此外，廣東海警局集中執法力量開展「淨海2020」打擊珠江口海域違法犯罪專項行動，淨化轄區治安環境，提高見警率、增強震懾力；又聯合公安等部門搗破4個走私凍品團夥，案值超過20億元（約24億港元），是該局成立以來，緝私用員規模最大、抓捕範圍最廣、打擊震懾效果最好的收網行動。