政府刊憲9廈須強檢　包括紅磡海灣軒海景酒店

政府在今日(5日)凌晨表示，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處9個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上源頭不明的確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

此外，政府早前已劃出4個指定區域，分別為：「佐敦指定區域」（即東至彌敦道、南至柯士甸道、西至渡船街、文昌街、文匯街及廣東道，北至甘肅街）、「油麻地／旺角指定區域」（即東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街）、「紅磡指定區域」（即東北至差館里、東南至船澳街及寶來街、西南至溫思勞街及紅磡南道、西北至漆咸道北），以及「深水埗指定區域」（即西北至欽州街、東北至大埔道、東南至楓樹街、西南至荔枝角道）。區內住宅（包括商住兩用）大廈如新增一宗或以上的確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。按上述準則，2月4日有9個指明地方被納入強制檢測公告，地點如下：

1. 香港新界將軍澳寶康路 88 號怡心園第 4 座

2. 香港新界將軍澳銀澳路 8 號和明苑和逸閣(A 座)

3. 香港新界大埔仁興街 23-25 號觀南樓

4. 香港新界元朗阜財街 14 號宏豐大廈

5. 香港新界馬鞍山恆錦街 1 號恆安邨恆江樓

6. 香港九龍紅磡崇潔街 41 號崇字大廈崇愛樓

7. 香港九龍油尖旺金巴利街 14-16 號

8. 香港九龍油尖旺廟街 42-44 號

9. 香港九龍紅磡紅鸞道 8 號的海灣軒海景酒店