東方日報A1：五大立法修訂　遲來撥亂反正

政府終於作出遲來的撥亂反正，昨日拋出5項立法或修例工作，包括「起底」行為刑事化、訂明公職人員宣誓要求、引入海外醫生、制訂「劏房」租務管制及加強舊式樓宇消防安全，計劃於今個立法年度將草案提交立法會審議或進行公眾諮詢。其中由前年黑暴風波引發不同政見人士互相「起底」問題，導致社會嚴重撕裂，政府將從修訂《個人資料（私隱）條例》入手遏止情況。有議員批評修例來得太遲，又指政府應盡快向外界解說條文，否則或如推動《2014年版權（修訂）條例草案》（俗稱網絡23條）時引起混亂，令修例工作被抹黑及妖魔化。有資訊科技界人士亦提醒政府修例時需要清楚「劃線」定義何謂「起底」，否則將影響公眾對條例觀感。

林鄭昨於立法會答問大會上指出，在過去兩年社會動盪及疫情肆虐期間，網上充斥「起底」、發表仇恨及歧視性言論，或發布假新聞等問題。她引述私隱專員指「起底」如將個人資料武器化，不可忽視，故會在執行及修例兩方面着手處理「起底」問題。她指個人資料私隱專員公署自2019年6月起，已將超過1,460宗涉嫌違反私隱條例的個案，交給警方作刑事調查及考慮提出檢控，公署亦將57宗涉嫌違反禁制令的「起底」個案轉介律政司跟進。

她續稱，由於議題有一定敏感性，政府會研究其他國家及地方的處理方法，難以在短期內提出全面的立法建議，但會先處理較迫切的「起底」行為。她透露，政制及內地事務局正與公署積極推進修訂私隱條例的工作，包括將「起底」行為定為刑事罪行，賦予私隱專員法定權力，要求社交平台或網絡移除涉及「起底」的內容，以及進行刑事調查及提出檢控等。當局爭取在今個立法年度內完成修例草擬工作，並提交草案予立法會審議。另外，各相關部門正檢視其管持的公共登記冊的法律規定及行政安排，並視乎需要作調整，甚至稍後作法例修訂，確保達到查冊目的及保障市民個人私隱。

至於條例的修訂方向，政制局回覆查詢指因應過去公署處理「起底」個案實際經驗，當局正與公署研究修例的具體建議，例如就「起底」罪行的定義、刑罰、舉證門檻、私隱專員的刑事調查及提出檢控權力等，並參考其他司法管轄區相關私隱條例和香港實際情況，適時諮詢相關持份者和立法會的意見，以草擬修訂條例草案。

私隱專員鍾麗玲對建議修例表示歡迎，又指公署自前年6月起至今年1月底，共處理5,560宗「起底」個案，同期曾逾260次去信18個涉事網上平台的營運商，要求移除5,235條有關「起底」的連結，當中有3,801條連結已被移除。

議員葛珮帆指多年來曾多次批評條例如停留在石器時代，政府有需要修改。惟近年不少個人資料外洩事件發生，及前年反修例風波「起底」情況嚴重，政府至今才公布修例，形容政府「推極都唔郁」、修例來得太遲。被問及會否擔心若政府未能清楚解說條例，或會令網絡23條情況重現，她認為任何議題均可被無限政治化，「今日講完外界亦會開始作揣測」，建議政府盡快解說條文，釋除公眾疑慮，否則或會令公眾對條例的理解出現混亂，甚至被人抹黑及妖魔化，憂最後功虧一簣。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為政府需要清楚列明「乜嘢人做乜嘢先算犯法」，清楚列出範圍，方又舉例指，新聞工作者也要透過「起底」進行調查報道，反問如果只作新聞報道公開部分資料又是否觸犯法律。他指相關條例雖然未必對大眾有所影響，惟市民亦關心公眾知情權，若政府未能清晰交代條文，或會影響公眾對條例觀感。

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