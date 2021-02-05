油麻地兩度封區生意難做　居民斥安排添煩添亂

油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號昨晚(4日)被突襲封區，至今早7時起逐步解封。有已進行檢測的居民陸續落樓，向在場工作人員出示陰性檢測結果電話短訊，又或配戴手環以證明接受強制檢測後，登記個人資料便經由指定出口離開「受限區域」。

在油麻地圍封區域內有護老中心及不少商舖，包括食肆、洗衣店。有士多老闆林先生表示，上次封區後，市民已有戒心避免踏足，生意亦跌了至少3成，平時街坊會光顧買報紙及一包香煙，如今只買煙，不會買報紙及飲品，今次第二次封區，他相信「成條街都靜咗」下，生意更會大受影響。同時，有居民表示已檢測3、4次，今早返工離開大廈又要登記個人資料，直斥當局今次又封區做法擾民。

此外，有居民麥先生表示，昨晚檢測過程順利，惟今早落樓上班，已向工作出示手機短訊及身份證登記，惟不久又有另一名工作要求出示證明，做法令他增添麻煩，相信上班會受阻至少5分鐘。有居民項先生形容，當局在封區期間提供食水及麵，認為服務幾好，雖然前後兩次封區，但做法可令居民安心。

另今早近7時，有護老中心的職員在閘口外等候安排入區上班。當受限區域開始逐步解封後，有大廈居民周女士指出，封區對她沒有甚麼影響，形容當局做法幾好。