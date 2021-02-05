憂海外醫生來港後轉往私人市場　林志釉促限制於醫管局工作

本港公營醫院醫護人手長期短缺，政府昨日在立法會上提出的5大立法建議中，包括在今個立法年度修例引入海外培訓醫生，容許更多合資格的海外培訓醫生到港執業。醫委會委員林志釉今早(5日)在電台節目質疑，毋須考試下批准海外醫生來港執業，相信有關醫生最終會轉往私人市場，批評建議是本末倒置，未能解決醫管局醫生不足問題，強烈要求新引入的海外醫生需要在醫管局工作。

他指出，約30名海外醫生在現有的制度下來港工作，形容新提出的條件中，要求申請人為香港永久居民的條件較辣，質疑會有多少海外留學的本港醫生會願意回來香港的「熱廚房」工作。

身兼行政會議成員及議員的張宇人表示，本港現時每1000名市民只有1.9名醫生，相比新加坡有2.4個醫生的比率，反映本港少約3400名醫生，即使本港醫學院學額在明年增至590個，但仍要8至10年才可獨當一面，認為難以單靠本地醫生追上新加坡。

張指出，英國、澳洲及新加坡輸入海外醫生都不需要考執業試，本港回歸前亦毋須執業試，認為不通過執業試不等於無水準，執業試亦非衡量醫生質素的唯一指標，質疑有醫生團體誤導大眾，反指若醫學界議員陳沛然執業試不合格，是否又等於無執業資格。他又認為，政府審批合資格醫院的委員會，可按本港醫生數量而調整合資格醫院名單的數量。