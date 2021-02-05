油尖旺7度封區　有市民一周驗5次　區議員轟擾民

政府七度圍封油尖旺區做強制檢測，其中碧街、東安街一帶更兩度被圍封。油尖旺區議會副主席余德寶批評當局封區做法擾民、勞民傷財，使居民人心惶惶、相當煎熬，有居民甚至一周內做了5次檢測。余質疑封區抗疫成效，認爲政府應該更針對高危群組做檢測，並對受影響居民作出賠償。

余表示，碧街、東安街有4幢大廈、約300名居民上星期已被圍封、做了強制檢測。既然當局解封，該區理應無確診個案，屬安全、低風險，惟當局卻再次封區，使居民相當詫異及不滿，有居民因強制檢測、僱主要求等，過去一周已做4次檢測，今次無奈做第5次，批評措施相當擾民。而且，政府七度圍封油尖旺區，令在該區工作的人、居民都人心惶惶，每天6、7點都擔心被封無法離開，令生活大受影響。

他又指，過去多次封區都未能找出確診者，而過去幾天的新增個案都回落，昨天只有約20宗，質疑政府是否有需要以極度擾民、強硬、嚴厲的方式抗疫。當局應聽從專家意見，聚焦餐飲業、地盤工人等高危群租加強檢測，從源頭着手防疫，而非藥石亂投波及無辜市民。而且，封區大大影響油尖旺區居民，政府應作出補償。