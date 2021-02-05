確診者報住嘉湖山莊　新增3食肆上疫榜

本港昨(4日)增22宗確診個案，衞生防護中心昨晚更新確診患者住宅及到訪大廈名單，有患者報稱居於天水圍嘉湖山莊景湖居兩個單位，另有一名患者沒有列出居所，衞生防護中心至今仍未能聯絡到該患者。另外，再多3間食肆有患者到訪，均為快餐店，包括屯門區的麥當奴、美心MX及將軍澳大快活。

元朗區新增4宗個案，當中有兩人居於元朗新田新圍村，其中一名72歲男患者(編號10546)為源頭不明個案，另一名67歲女患者為相關個案。有一名26歲男確診者(編號10550)居於元朗宏豐大廈，屬源頭不明個案。另有一名屬本地個案相關的48歲男病人，報稱居於嘉湖山莊景湖居1座及12座兩個單位。

紅磡一帶疫情嚴峻，早前有兩人確診的紅磡富業大廈再多一人確診。土瓜灣崇愛樓亦新增一宗源頭不明個案，大廈需要全幢強制檢測。

食肆方面，住在屯門悅湖山莊3座的29歲男患者(編號10541)，分別到過屯門蝴蝶廣場地下麥當勞及屯門䨇寓商場的美心MX。另有一名住將軍澳和明苑和逸閣25歲女病人(編號10544)曾到過將軍澳連理街大快活。