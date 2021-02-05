果欄賣冒牌車厘子　海關拘捕女售貨員

澳洲塔斯曼尼亞車厘子當造熱賣，市面價格有貴有平，令人懷疑。海關版權及商標一般調查組高級調查主任朱寶鼎表示，早前接獲舉報，指油麻地果欄一商店售賣懷疑冒牌車厘子，經調查後，海關昨日（4日）採取執法行動，在上址一間商店檢獲196盒、共重約400公斤懷疑冒牌車厘子，市值約8萬港元，同時檢獲一批包裝物料，拘捕一名41歲女售貨員。海關正追查車厘子來源，並將車厘子送往政府化驗所進行檢驗，以確定其安全性。

該批懷疑冒牌車厘子的外表及包裝盒，與真貨非常相似。但與正貨比較，有3個特徵可以分辨真偽。真貨包裝盒上的產品編號為獨立包裝，不會重複。另外，真貨包裝盒圖像頂部帶有金黃色，假貨包裝盒則為棗紅色。最後，真貨盒內的包裝袋印有出產農莊的標誌，而假貨盒內的包裝袋沒有農莊的標誌。

在價格方面，真貨由400至600港元不等，視乎車厘子的大小，而假貨價錢由300至450港元，為真貨的7成半。

農曆新年將至，海關於假期前及期間會繼續加強巡查和執法，打擊售賣冒牌物品和冒牌應節食品的活動。海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌物品。海關亦提醒商戶在採購貨品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。