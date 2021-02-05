寶馬山行人通道工程料今年第3季展開　為期4年半

政府去年指，為方便市民往返炮台山地區和寶馬山地區，建議興建寶馬山行人通道系統。相關工程招標已於今日(5日)刊登憲報，料工程可於今年第3季展開，為期54個月，即4年半。

相關工程包括興建一座升降機塔連兩部升降機，並分別透過行人隧道及高架有蓋行人道，連接升降機塔至港鐵炮台山站大堂，以及連接升降機塔和富澤花園與康澤花園之間的通道。

工程另會在炮台山道興建升降機塔及高架有蓋行人道，以連接升降機塔和天后廟道；並興建一條高架有蓋行人天橋橫跨天后廟道，以及一組在天后廟道的有蓋自動扶梯及輪椅升降台連接高架有蓋行人天橋。工程亦會在雲天徑興建有蓋行人路及扶手電梯，及將炮台山道部分現有行人路轉換為行車道作巴士站重置等。

路政署已聘請科進顧問（亞洲）有限公司為負責設計及監督有關建造工程的顧問公司，有關工程會於下月26日截標，工程預計本年第3季展開，為期54個月。

「寶馬山行人通道系統」早於2012年進行可行性研究，曾先後進行多條走線諮詢，期間收到反對聲音。隨着工程展開，部分路段須暫時封閉，多條路段更將永久封閉，當中涉及炮台山道部分現有行車道、行人路、行人過路處；炮台山道及天后廟道之間部分現有樓梯；雲景道現有行人過路處及部分行人道；雲天徑部分現有路邊區、行人路及樓梯等。