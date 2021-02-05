男童刑毀罪成還押終反省　官乃念受病情智力影響判感化

兩名黑衣男子於去年2月24日，進入天水圍一間優品360破壞，將貨物推倒地上，又推跌收銀機連八達通機。警方事後拘捕一名14歲少年，他早前經審訊後被裁定刑事損壞罪成，今日(5日)在屯門法院被判18個月感化。裁判官水佳麗考慮到被告因病和智力問題而易受朋友影響，加上他只涉單一案件，又是跟隨他人犯案，故給他一次機會。

辯方早前求情稱，14歲被告被告有自閉、抑鬱和腦癲癇的問題。今求情則指他與感化官會面時表現合作，坦承自己做錯，經還押10多天後已感到後悔，承認自己太衝動，用錯方式表達自己。

裁判官問被告：「困住開唔開心？犯法好唔好玩？」被告坦言「唔開心」，令他見少了父母；犯法亦「唔好玩」。裁判官追問：「出咗氣，整爛人哋啲嘢喎。」被告承認自己傷害到别人，破壞了别人的心血。

裁判官指被告對警隊和很多事都不滿，勸被告：「與其破壞，可否自己做啲嘢幫人，令社會更好？」對於辯方指被告的智力只有邊緣數值，裁判官並不這樣認為，直言覺得被告「把口好聰明」，希望被告將聰明用在對的地方，不要令母親擔心。經考慮後，裁判官直言最適合是讓被告繼續在特殊中學上學，故決定讓被告感化，並叮囑他好好表現自己，珍惜機會。