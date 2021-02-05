地盤群組爆疫港府被轟表現「佛系」　議員促短暫封閉所有地盤

第4波疫情下多個地盤出現群組爆發，有議員今日(5日)在衞生事務委員會會議上，關注地盤工人的染疫風險，批評當區在地盤防疫工作上被動，形同「佛系」，促當局立即短暫封閉全港所有地盤，直至檢測後沒有工人染疫才可復工，亦有議員炮轟當局的封區政策是勞民傷財，促當局解釋封區的準則。

立法會衞生事務委員會主席葛珮帆批評，當局在處理地盤群組爆發上顯得被動，表現「佛系」，質疑當局為何不圍封並強檢爆疫的地盤，而最近封區招募大量紀律部隊協助檢測，他們在上門工作上會冒着染疫風險，而他們會否獲安排接受強制新冠病毒檢測。

議員田北辰表示，去年11月至今本港出現6個地盤群組爆發，並導致確診工人將新冠病毒帶入社區，他要求所有地盤立即封閉12小時，直至地盤工人接受病毒檢測並證明沒有染疫後，才可復工，亦要規定工人每周進行檢測等，疫苗接種上亦希望地盤工人成為優先群組，同時希望當局解釋封區的動機，「等人條氣順啲」。

另外，對於沙中線過海段通車時間或再延後，田預料最快明年第三季才可通車，指延遲半年通車，生產力損失了3.9億港元，要求政府向港鐵追討補償。田認為政府突然「咁好死」成立鐵路署，目的是為了鋪路給沙中線紅磡站醜聞報告，強調港鐵一定要整頓內部文化。

議員潘兆平表示，封區給予外界的感覺是勞民傷財，詢問當局在封區工作上動用多少人力物力，相關工作上是否亦可安排給失業工友。議員陳沛然亦追問封區背後的理據是甚麼，亦關注當局稱樓宇出現的垂直傳播，在本港萬多宗確診個案中，有多少個案是出現與樓宇垂直傳播的情況相關。

食物及衞生局局長陳肇始回應指，當局關注地盤工人的確診狀況，衞生防護中心會因應染疫風險，建議地盤作出停工的安排，當局亦會考慮立即封閉所有地盤的意見。她解釋在封區政策上不是勞民傷財，因為從公共衞生角度看，希望盡量找出隱形個案，如有確診個案會立即送走隔離，如沒有確診的話可清楚該地區是清零，當局亦會在部分地區再做多次檢測，確保沒有隱形患者。