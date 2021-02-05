政府撥3.6億予考評局　議員質疑應否繼續自負盈虧

立法會教育事務委員會今日(5日)開會討論香港考試及評核局的財政結構及長遠財政方案。由於考生人數減少、營運成本上漲，考評局自2014/15年度以來持續錄得虧損，政府於2018年至2022年期間分4個年度向考評局提供合共3.6億港元的非經常撥款支持其運作。多名議員關注考評局長遠的財政穩健，質疑應否保留自負盈虧的運作模式。

教育局局長楊潤雄表示，考評局將發展電腦考核模式以減省成本、提升競爭力；物色空置校舍作考試中心以省卻每年800萬至1,000萬港元的租金；由政府撥款資助特殊教育需要的考試安排等。當局有信心在實行上述措施後，維持長遠的收支平衡，毋須改變營運模式。

議員何君堯建議考評局提高DSE的考試費，從3,000至4,000港元上調到6,000港元，以增加收入。他認爲並不是很重的負擔，直言：「買部手機都唔止啦。」楊反駁指，價格升幅太大，很多家庭會難以接受。

議員馬逢國及鄭松泰都關注考評局在大灣區的發展，考評局秘書長蘇國生表示，當局對此持開放態度，但需要和內地政府商討，也要依從相關的法規和條例，同時考慮不同考評機構的意願、學生需求等，是相當複雜的問題，目前主要着手提高競爭力。

議員周浩鼎及葛珮帆持續關注去年DSE的歷史試題風波，要求懲處出試題的人員，質問他們的身份。蘇表示，已執行詳細檢討的建議，預計2022年DSE能夠全面推行。而出試題的審題委員由5至7位專家組成，他們的身份保密，此舉屬國際慣例。葛質疑，連教育局局長也不知出題員的身份，代表DSE無王管，當局有必要修例。