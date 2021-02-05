工廈劏房住戶租金佔收入近半　有單位1劏90房

劏房問題十分普遍，有探討葵青區工廈劏房的最新調查發現，工廈住戶每月收入中位數只有9,000港元，租金開支幾乎佔收入一半。而受訪工廈住戶單位的分間單位數目平均數為13.2間，分間數目最高是1個工廈單位分間出90個房間，遠高於一般私人樓宇單位的分間單位數目3.5個。

香港聖公會麥理浩夫人中心與葵青區議會中轉屋及劏房事務工作小組合辦推行「葵青區中轉屋及劏房現況研究及支援工作計劃」，中心於今早(5日)舉辦「葵青區工廈劏房現況調查」發布會，調查於去年12月至今年1月期間以問卷訪問共104 個工廈住戶，並成功取得共80份有效問卷。

結果顯示，受訪者中逾90%選擇居於工廈單位的原因是負擔不起一般住宅單位或住宅劏房的租金；62.5%是因「工廈附近有日常生活配套」及61.25%是因「室內面積空間相對較大」，而工廈住戶每月租金中位數為4,250港元，已上升接近至一般劏房家庭住戶每月租金中位數4,500港元之水平，惟工廈住戶每月收入中位數只有9,000港元，反映工廈住戶的租金開支幾乎佔收入一半。

中心建議政府應考慮放寬「因屋宇署執法行動而須遷出工業大廈非法住用處所」的住戶提供搬遷津貼的受惠資格及增加津貼額，以紓減工廈居民的搬遷經濟壓力。中心指政府擬向輪候公屋超過3年及沒有領取綜援的合資格劏房住戶提供現金津貼，為期3年至2024年中，建議政府應考慮於3年後為劏房居民提供恒常化租金津貼，申請資格對象應包括工廈劏房住戶。