六旬淫業女主腦遭充公3300萬　否則以監禁10年替代

居住半山豪宅、年輕時曾當妓女的六旬已婚婦人，因年邁無法重操故業，改為充當淫業集團主腦，並經營6個賣淫網站，安排不同國籍的妓女到酒店提供上門性服務，又利用家中兩名菲傭做「跑腿」，9年內共賺逾3300萬元。婦人及另一名菲傭早前承認串謀依靠他人賣淫的收入維生、串謀洗黑錢及洗黑錢共6項罪名，分別被判入獄3年及7個月。控方早前申請充公婦人該3300萬元犯罪得益，區域法院法官今（5日）頒下判詞，下令充公該筆款項，並令婦人須於6個月內支付，否則以10年監禁替代。

涉案婦人黃佩𤧟（68歲），早前承認一項串謀依靠他人賣淫的收入為生、1項串謀洗黑錢及2項洗黑錢罪，被判囚3年。控方據《有組織及嚴重罪行條例》，申請充公黃逾3000萬得益，辯方則爭議充公金額，指當中3筆共約1000萬的款項應被剔除計算，指該3筆款項分別來自合法來源、支付予同案另一被告及部份款項是其他妓女的得益。

法官認為沒有證據證明辯方所指，而控方更沒有把辯方提及的部份款項納入充公款項的計算之內，認為沒有理由扣除該3筆款項，而黃的可變現資產多於控方申請充公的款額，最後下令充公黃逾3300萬元款項。

同案菲籍女子PALPAL-LATOC Jo-an Evera（42歲），與黃同承認一項串謀依靠他人賣淫的收入為生及一項串謀洗黑錢罪，並再承認兩項洗黑錢罪，被判監7個月。同案另一名47歲菲傭已於前年9月認罪，被判監10個月。