國安教育非政治宣傳　楊潤雄認同屬國民教育一部分

教育局昨日(4日)公布國家安全教育課程框架，並於初小至高中推行，但有意見憂慮課程對於小學生而言太深奧。教育局局長楊潤雄今日(5日)回應指，會先向小學生教授簡單課程，例如協助他們確立自己的國民身份，再逐步認識國家安全法，以建立一整套國家安全的概念，令他們自覺負起維護國家安全的責任，又指國家安全屬國民教育一部分，但強調國安教育議題並非政治宣傳。楊補充，會提供大量材料予老師參考，以確保他們基於事實地教導國安法內容。

教育局同時發出指引，向學校交代處理突發情況的安排，舉例指有學生在校內或附近叫口號、拉人鏈，學校需要制止。楊認為，學校容許學生討論不同議題，亦有言論自由的保障，惟同時要符合法例，稱相關指引不會威脅言論自由，只是確保校內不會出現違反《港區國安法》的情況。

此外，高中通識課程現正進行檢討，負責修訂新課程的課程發展議會(重新冠名科目)委員會主席劉智鵬稱，新科某程度就是國民教育，此科甚至可改名為國民教育科。楊潤雄稱，若大部分意見認為此科應叫「國民教育科」，局方會考慮。