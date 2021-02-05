政府2年內成立鐵路署監管鐵路事務　議員促防「一鐵獨大」　

港鐵沙中線工程多次被揭發工程醜聞及管理問題，開通日期亦一再延遲。運輸及房屋局局長陳帆今早（5日）在立法會鐵路事宜小組委員會會議上透露，政府計劃於2022/23年成立鐵路署，以集中權力監管鐵路。惟不少議員對建議有所保留，認為單靠設立新部門未必能解決港鐵「一鐵獨大」問題。

立法會鐵路事宜小組委員會今召開會議，陳帆表示，政府經研究後建議在運輸及房屋局轄下成立鐵路署，加強政府在監督鐵路規劃、建造及規管鐵路安全的工作。擬議的鐵路署將隸屬運房局，將會開設3個新首長級公務員常額職位，由鐵路署署長領導，轄下設有鐵路拓展處與鐵路規管處，分別由兩位副署長帶領。

新成立的鐵路署是將路政署鐵路拓展處及機電工程署鐵路科合併，負責整個鐵路周期規劃、施工及營運等。在不同工程項目中，鐵路署亦會成立不同的項目委員會和獨立鐵路專家諮詢委員會，就項目的策略性及關鍵事宜提供指導，並檢視政府監察和控制項目措施的力度。鐵路署亦會設立主動匯報和預警機制，以及早處理問題減低事件影響。

另外，陳帆又談及沙中線工程最新進展。截至去年12月31日，沙中線工程的總體進度為96%；其中「大圍至紅磡段」工程已完成超過99%；而「紅磡至金鐘段」工程進度大概為91%。他預料沙中線屯馬線全線將於第3季通車。

不過，一眾議員對鐵路署能否監管港鐵均有所保留。議員葉劉淑儀認爲，港鐵坐擁太多工程項目，甚至有海外工程，而當中施工問題亦有很多，難以管理工程項目，她又批評當年港府讓港鐵「一鐵獨大」是一個錯誤，認爲不是開設新部門就可以輕易解決。

議員田北辰則關注新署長監管的權力問題，認為新署長必定要親力親為落地視察，並可擁有調查權力。

陳帆回應指，認同港鐵的重點應放回香港，又指假如日後有個別獨立鐵路路線，不排除會考慮是否及如何引入新營運者，「但呢個唔係一朝一夕嘅事」。