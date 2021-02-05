旅遊業促政府善用疫苗接種計劃　建立「免疫護照」

旅遊業停頓逾年，調查發現，旅遊業界92.5%受訪者希望香港能盡快與內地通關，另有92.8%表示希望香港與其他海外地區建立旅遊氣泡。近90%業界希望特區政府可善用疫苗接種計劃，建立「免疫護照」，讓接種疫苗人士在經過檢測呈陰性後，出入境可以豁免檢疫隔離。

香港旅行社解困大聯盟和香港酒店業主聯會於1月下旬在網上進行調查，成功收回1,775份問卷，當中旅行社有1,113份，酒店業有662份。近90%業界希望建立「免疫護照」，促請政府盡快與其他地區討論，落實「免疫護照」，讓已接種疫苗的人士出入境時毋須隔離檢疫，以此作為誘因，鼓勵接種疫苗，並且加大力度，盡快控制疫情。

調查又發現，業界對旅遊業務的復甦時間較為悲觀，僅有8.7%受訪者認為公司業務可在半年內復甦。調查又發現，只有不足20%業界認為香港本地遊、大灣區及其他內地城市出入境遊可在半年內復甦‧至於東南亞短線和歐美澳紐等長線旅遊，分別只有6.6%和3%認為可在半年內復甦，反映旅遊業將面對持續的困難。

聯盟表示，現行的防疫措施已持續一段時間，在疫情減退的情況下，政府應考慮豁免本地遊限聚令的要求，並放寬堂食和餐飲的限制，為旅行社和酒店提供營運空間。對於行業復甦需時，聯盟亦倡議政府應設立「旅遊業發展及扶持基金」，持續為旅遊業提供支援；酒店業亦要求政府在防疫抗疫基金中補漏拾遺，向酒店提供補貼，以及加強打擊無牌經營處所。