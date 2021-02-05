團體調查指90%教職員反對2周一檢　促撤回方案

教育局日前公布，農曆新年假後，校方只要安排全校教職員進行病毒檢測，就可以申請全校恢復半天面授課，引起熱議。有教育團體就此進行問卷調查，訪問逾萬個教職員，結果顯示逾90%受訪者反對有關政策，認爲做法不尊重老師及學校，且無充分理據，徒增學校的壓力及負擔，團體要求當局撤回方案。

調查共收到11,822個回覆，其中有306位校長、196位副校長。結果顯示，92.2%受訪者反對有關措施。92.8%受訪者認爲教育局沒有充分理據把復課學生人數和教師定期檢測掛鈎，對此表示憤怒。

同時，92.7%受訪者指教育局做法不尊重學校及老師；93.3%認爲此舉變相剝奪教師的選擇權；92.4%認爲將復課學生人數與教師定期檢測掛鈎令老師感到很大壓力。90.2%校長及副校長認爲，處理這個安排會面對行政困難。約90%受訪者都認爲，措施容易使學校和家長、管理層和老師產生不必要的摩擦。

教育局局長楊潤雄今早出席電台節目時，重申沒有強制教師必須進行檢測才可全面恢復面授課堂，只是提供多一個選擇予學校。由於教師在校內走動較多，教學亦需要經常說話，風險相對較大，所以做檢測會更安全。