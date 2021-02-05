堵路又3度搗亂優品360　印度裔男童還押候判

一名13歲印度裔男生被指於去年2月，先後3度參與破壞天水圍區的兩間「優品360」，損毀了紅酒、收銀機和零食等，涉款逾2300港元。男生今（5日）在屯門法院承認3項刑事損壞罪，裁判官水佳麗讚被告能說能寫中文大有前途，促他深切反省，直言他若不改善便後患無窮，現將他還押至2月19日判刑，期間索取感化官和感化院報告。

案情指，4名戴上口罩和手套的黑衣人，於去年2月1日晚上約9時，闖入天水圍嘉湖2期的「優品360」，將兩支紅酒和11包零食推落地，之後逃去，店員報警；惟到翌日下午，4名不知名人士再到同一間店舖，並破壞5盒曲奇。及後於同月24日，兩名戴口罩的黑衣人闖入天耀廣場的「優品360」，損毀了3包零食和收銀機，有閉路電視拍到被告身影，顯示他正負責「睇水」。警方同日已拘捕在天耀廣場犯案的兩名人士，並於今年1月再拘捕被告，警誡下他承認干犯上述3宗案件。

控方透露，被告去年11月曾因堵路而被判感化。辯方指被告已感後悔，承諾不會再犯，令關心自己的人心痛。

裁判官問被告：「好舒暢啦吓？出咗啖氣。」指店舖職員只是打工，但店舖接連被搗亂，可想而知他們「有幾驚」，又叫被告想像，若其家遭搗亂，他又有何看法？裁判官指被告是少數族裔，但能夠書寫和說中文，可想而知母親對他有多大期望，叮囑他做任何事之前都要想清楚，因為後果並非只是由被告自己面對。