首個流動負壓核酸檢測實驗室　最快15分鐘有結果

疫情肆虐，全港首個2合1快速測試流動負壓室CleanTech及流動PT-PCR檢測實驗室今（5日）出爐，當中於流動快速測試負壓室的快速抗原測試最快15分鐘即時有結果，大大提升了社區檢測的效率。

計劃由CMA檢定中心、中科寶有限公司聯同香港科技大學合作，流動負壓室及流動檢測實驗室會駛到企業及屋苑樓下，讓企業員工和居民直接進行快速測試。快速測試只需於流動負壓室進行，15分鐘即有結果，若初步檢測結果呈陽性，則會於旁邊的流動檢測實驗室再進行最快40分鐘的進一步核酸測試，其準確度達98%，若結果同為陽性會即時將個案轉介至衞生防護中心。

中科寶（控股）有限公司創辦人及董事總經理崔永昌表示，此檢測計劃針對未有病徵的確診人士，希望透過社區自發檢疫，幫助市民和一些受影響的業界如美容業，甚至推動到學校、老人院等。目前與企業商討後測試套裝將會有配套優惠，由250港元降至150港元，崔強調，此舉並非為牟利，主要目的為推動市民自願檢測。

香港科技大學物理學系教授溫維佳教授則表示，此頂目於去年推出，並已銷售至全球11個國家及地區，原本是為了作禽流感、愛滋病檢測之用，儀器可檢測超過100種病毒，但因應疫情關係，現推出專門為新冠肺炎作的快速測試。