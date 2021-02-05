扮銀行職員誘樓按貸款呃逾500萬元　警破詐騙集團拘1男

警方破樓按貸款騙案拘1男，19人受騙涉款逾500萬港元。警方自前年12月至今年1月收到多宗舉報，得悉有騙徒訛稱是大型銀行職員，向市民推銷低息樓宇加按或貸款計劃，並推介收費便宜的律師樓協助辦理手續。當事主表示興趣，騙徒便安排假扮成律師樓職員的同黨與其接洽，繼而相約在騙徒開設的假律師樓，以至餐廳、咖啡室等公眾地方會面。

期間，騙徒會要求事主簽署合約並繳付一定保證金，聲稱貸款計劃如未成功批核，金額將會全數奉還。部分事主不虞有詐，其後以現金或支票方式將相關金額交予騙徒，騙徒得手後便逃去無蹤，假律師樓亦隨之人去樓空。

商業罪案調查科柯詠恩高級督察表示，警方經深入調查及詳細分析後，昨日(4日)掩至尖沙咀一間騙徒開設的假律師樓，成功阻止一名女受害人被騙走33萬港元保證金，並當場拘捕一名冒充律師樓職員的28歲男子，涉嫌串謀詐騙。警方在該名男子身上及假律師樓內搜出共約35萬港元現金，根據初步了解，相信屬同日約見另一男受害人時騙取。

根據警方調查，涉事犯罪集團相信活躍近一年，連同上述2案共涉及19宗騙案，受害15男4女(25至64歲)被騙約5萬至80萬港元不等，損失金額共逾500萬港元。被捕男子現正被扣留調查，警方的行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科張文翰高級督察提醒，市民如收到自稱銀行職員的電話，即使他能準確說出市民的個人資料，亦應設法核實對方身份，如有任何懷疑，可向相關銀行機構查詢。而借錢時如需使用律師服務，切勿誤信由中介公司推介的虛假律師樓，若需使用中介公司的服務，應向借貸人透露中介公司資料，而非隱瞞其參與。另外，市民要提防中介公司收取高昂保證金或手續費等，不論借貸期間或貸款後，均不應將金錢交予第三者。倘若懷疑受騙，市民可致電警方防騙易熱線查詢。