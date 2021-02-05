財會審議181億注資創科園發展　議員憂慮工程延誤再追加撥款

政府指未能完成港深創新及科技園附近的道路工程及污水設施，項目將順延2至3年。

本港的創科發展遠較鄰近國家落後，立法會財務委員會今日(5日)審議注資香港科技園的項目，涉及逾181億港元。政府提到若然未能完成交通配套及污水設施，項目將會順延2至3年，議員憂慮會影響整個項目開支，甚至再次到立法會申請追加撥款。

項目有關注資香港科技園，其中172億5,800萬港元，用以支持位於落馬洲河套地區港深創新及科技園第一批次發展，預計於2024年開始進駐；另有8億7,700萬港元用作支持公司的早期營運開支。政府表示若然未能完成擴闊行車道路工程及興建污水設施，整個項目將順延2至3年。

議員姚思榮憂慮項目順延，涉及整個費用的開支及租金收入，詢問政府是否太樂觀，又擔心會再到立法會申請追加撥款。議員鄭松泰則表明不支持撥款，形容政府是「人哋出豉油、你出隻雞」，政府以往發展數碼港及科學園的往績令人擔心，未能帶動太多初創企業發展。

創新及科技局局長薛永恒回應指，以往類似的工程均能按照財政預算，如期完成，惟若然此項目延遲，可透過融資方案解決問題。薛亦提到，當創科園落成後，將為香港的本地生產總值貢獻520億港元，同時提供52,000個工作崗位。

惟議員謝偉銓不滿回覆，指促進創科發展不代表可亂花錢，對於第一批次發展以逾172億興建8座樓宇，即是以約20億元興建一座樓宇，難以令人接受。而局長有信心確保項目不會超支「好簡單」，只要「講大個數就永遠唔會超支」。

此外，財委會通過在古洞北新發展區提供區域供冷系統，為該區提供空調和推廣能源效益，涉款約57億港元。