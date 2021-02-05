東鐵線新信號系統明啟用　繁忙時間不會用9卡列車

配合港鐵沙中線過海段的東鐵線新信號系統，啟用前不斷被揭測試時出現事故，啟用日期一拖再拖，由去年年中延至明日(6日)，屆時將陸續加入新的9卡列車，與原使用的12卡列車有「混合跑」安排。港鐵今(5日)表示，萬一新系統運作不暢順，會有一系列應變方案，為照顧乘客或有不適應之處，初期只會安排6架9卡列車服務，且不會在早上繁忙時間往九龍方向行駛。另會增派300名職員在月台協助。

港鐵車務營運總管黃琨暐提醒，乘客於東鐵線月台可留意資訊顯示屏及廣播，假如下一架是9卡車，乘客可按指示到綠色箭嘴處排隊，12卡車則可到藍色箭嘴處或其他位置排隊。他稱新9卡車車廂比現有列車闊，車門分布更平均，扶手及照明系統亦有所改善，整體客量較12卡車少2成。

由於新系統測試期間曾出現多次意外，令人質疑系統的安全及穩定性。黃表示，已制定一系列應變措施，當系統出現不暢順時，會即時有工程人員修復，並會視乎情況，安排接駁巴士應付突發情況。他又指港鐵會密切留意客量需求，並在繁忙時間安排「吉車」作特別班次，到較多人使用的鐵路站接載乘客。

至於能否如期在明年第一季、即沙中線過海段目標通車日期前，完成全數9卡車的更換工作，他未有正面回應，僅稱會視乎訂購列車到港情況及測試進度等，但指會檢視工序，看能否縮短時間。