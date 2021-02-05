花市通道闊過泳池不利銷情　檔主斥政府安排差「寧願唔做」

今年年宵花市受疫情波及，幾經波折終可重生如期舉行，並於年廿五(6日)開始擺檔，東網記者今(5日)前往位於銅鑼灣的維多利亞公園視察，不少花農正在設置攤檔，而場內攤檔分別位於左右兩方，中間則相距約50呎，料放置鐵馬作分隔人流之用，場內檢測措施則已安裝用以點算人數的「紅綠燈」裝置。惟有花農狠批政府安排差劣多甩漏，更毫不諱言指早知如此寧願不競投攤位。

紫灜花店負責人王先生批評政府安排好差，尤其中間通道相隔距離太遠，闊如游泳池，他認為會降低市民行花市意欲，影響銷量。相反，攤檔之間則僅數十呎距離，根本無助防疫。他亦毫不諱言，批評政府「行動永遠慢半拍，垃圾」，「早知咁多甩漏，若非攤檔唔使租(金)，寧願唔做」。

至於年花銷情，王認為今年生意不俗，因中國人始終要買花，他今年更特地引入日本的櫻花及義大利桃花，事關港人習慣購買西式花。不過他亦指，花價普遍較去年貴，如年花串串金價格較去年貴，預計約148港元一束，銀柳則約68港元一束。

有「桃花大王」之稱的花農劉海濤亦對今年銷情感樂觀，並指不少商舖及店舖已經提早預訂花束，過半存貨已售出，並稱今年桃花王高約22呎，與去年相若。