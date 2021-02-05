無業女認替網友保管真槍子彈　對方更曾到大埔廢校試槍

一名20歲無業女子，在前年元旦日被警方在其住所搜出一支自動手槍及49發子彈。她被捕後再承認曾替人收藏另外2支手槍及450發子彈，並曾與朋友到大埔一間荒廢學校試槍。她今天（5日）在高院原訟法庭承認兩項無牌藏有槍械及彈藥罪。法官決定將案件押後至今年11月30日，才聽取求情及判刑。

據控辯雙方同意的案情，警方在2019年1月1日，到大埔一間荒廢學校調查，在一斜坡發現彈痕，並在附近找到懷疑彈頭及彈殼。同日警方到本案被告翟詠詩在沙田小瀝源南約的住所搜查，搜出一支自動手槍、一個彈匣、及49發可用該手槍發射的9乘19毫米口徑子彈，於是將被告拘捕。

被告在被捕後起初聲稱，是一名網名叫「@Fifty」的朋友叫他保管上述槍彈，被捕前兩日對方叫她把槍帶到上述的廢校，她到達現場後該槍突然發出巨響，不過她肯定現場無人受傷。不過之後她多次改變說法，包括改稱是@Fifty在廢校開槍，及後更供出@Fifty的真名為蘇翰韜，她因曾透過其Ｆacebook專頁購買野戰用品而認識，之後更跟他到上述廢校打野戰遊戲。

被告稱蘇在2018年12月初，把3支真手槍和10盒共500發子彈交給她保管，之後又到她家取走其中2支手槍和9盒共450發子彈。至2018年12月30日，蘇指示她把仍留在她家的槍帶到大埔那間叫「誠明學校」的荒廢校舍，把槍交給他試射。被告現承認藏有上述3支槍及近500發子彈。