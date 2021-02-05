民協兼職幹事藏雷射筆　遭收押等候報告後判刑

前年10月27日旺角反修例衝突中有大批示威者被捕，其中一名學生被指在旺角道近彌敦管有一支雷射筆，事後被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。他否認控罪，受審後今（5日）在九龍城法院被裁定罪名成立。裁判官梁嘉琪指，以被告當日的裝束、裝備，他一定知道現場會發生衝突，認為他管有雷射筆的唯一合理原因是為了攻擊他人，故判他罪名成立。被告須還押至2月19日，待其更生及勞教中心報告後判刑。

18歲被告陳偉亮，被控於2019年10月27日，在旺角道近彌敦道管有一個可發出雷射光束的裝置。辯方一直爭議涉案雷射筆並不屬於被告，惟裁判官指被告到達警署前一直自行保管背囊，而涉案雷射筆與他的個人物品放在一起，即使警員的紀錄不夠完整，也不代表證物鏈斷裂。

裁判官亦不接受被告帶備雷射筆只為騷擾別人，因這枝3B級別的雷射筆上印有「危險」字眼，認為被告應知道它的危險性，所以唯一合理推論被告管有雷射筆的目的是攻擊他人。

辯方律師求情，指被告現正修讀副學士，並在民協當兼職幹事工作。他來自單親家庭，母親患有思覺失調。被告中學時期已經常做義工，教小朋友踢足球，又到精神健康機構分享作為照顧者的經驗，並跟區議員進行探訪等，他希望未來可以做社工，想社會變得更好。多封求情信亦指被告正直、有責任感、樂天知命。惟梁官直言，在現有制度下，以被告的年紀及他所犯的控罪，法庭並無太多判刑選擇，故先為他索取更生及勞教中心報告。