唯一候選內閣落選　港大學生會面臨「斷莊」

香港大學學生會面臨「斷莊」，港大學生會校園電視今日（5日）在社交網站發文指，根據2021年度港大學生會周年大選結果，中央幹事會唯一候選內閣「不死傳說」候選常務秘書麥嘉晉獲2,040反對票，遠低於445支持票，第3度落敗該選舉。本年度周年大選投票率為15.68%，共有2,673人投票，低於去年的25.66%，投票率為近7年第3低。

本年度港大學生會周年大選總投票率為15.68%，總票數及有效票數為2,673張，並無廢票。一人候選內閣「不死傳說」的候選常務秘書，為第3度出選的經濟金融學學士4年級生麥嘉晉，他僅獲445支持票、遠低於2,040反對票。

根據港大學生會憲章規定，候選人須取得至少基本會員總數10%支持票；支持票多於反對票；支持票及反對票的總和多於棄權票，符合上述3個條件才可當選，意味港大學生會需舉行補選，若屆時仍沒有學生組成內閣，學生會事務或改由評議會等學生組織暫代處理。另外，校園電視候選內閣「Tenacity」及學苑候選編輯委員會「誌」則成功當選。